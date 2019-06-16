Склон стадиона «Волгоград Арена» снова размыло ливневыми дождями

Вологда, 16 июня 2019, 21:25 — REGNUM В результате проливного дождя в городе Волгоград размыло склон стадиона «Волгоград Арена». Об этом 16 июня сообщили в администрации города.
Видео с соответствующим инцидентом появилось в социальных сетях, очевидцы произошедшего запечатлели факт сползания грунта на проезжую часть. Дороги, прилегающие к стадиону, были затоплены.
Причиной произошедшего стала неспособность ливневых канализаций справиться с мощным потоком осадков: за несколько часов на город обрушилась недельная норма осадков.
Напомним, ранее аналогичный инцидент со стадионом «Волгоград Арена» произошел в июле 2018 года, тогда после проливных дождей был размыт грунт указанного спортивного объекта.
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