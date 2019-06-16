Обнародовано видео боя двух советских танков в Ливии

Триполи, , 19:21 — REGNUM Короткое видео, на котором запечатлены столкновения между силами правительства национального согласия Ливии (ПНС) и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи, появилось на портале YouTube. Авторами видеоролика стали журналисты видеоагентства Ruptly.

Так, на кадрах видео показано, как один из танков Т-55, принадлежащий ПНС, подбил такую же машину противника. Снаряд, вероятно, попал в борт танка, после чего начался пожар. О судьбе экипажа пока ничего не известно.

Кроме того, на видео запечатлена перестрелка между представителями двух сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ о наступлении на Триполи для её «освобождения от террористов» маршал Халиф Хафтар отдал в начале апреля 2019 г. В окрестностях города в настоящее время идут позиционные бои.

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