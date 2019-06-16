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В калужском Обнинске школьница подозревается в попытке кражи из магазина

Происшествия

Возбуждены уголовные дела

Обнинск, Калужская область, 16 июня 2019, 16:46 — REGNUM  К полицейским Обнинска Калужской области поступило заявление от работников магазина о предпринятой попытке кражи имущества из помещения торговой точки. Об этом сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

В сообщении ведомства говорится, что прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что сотрудник службы охраны задержал школьницу при попытке пересечь кассовую зону без соответствующей оплаты товара. У девочки 2004 года рождения при себе находился рюкзак, в который были помещены футболки, шорты и джинсы, оборудованные магнитным датчиками, на общую сумму более 10 тысяч рублей.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время девочка поставлена на профилактический учет в инспекции по делам несовершеннолетних, с подростком работают психологи.

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