Сбой энергоснабжения в Аргентине и Уругвае планируют устранить к вечеру

Буэнос-Айрес, , 16:25 — REGNUM Энергоснабжение в Аргентине Уругвае восстановят к вечеру 16 июня. Об этом сообщил телеканалу TN заместитель министра гражданской защиты Аргентины Даниэль Руссо.

Руссо пояснил, что ситуация с энергоснабжением начнёт нормализовываться к 20−22 часам мск.

При этом Руссо отметил, что отсутствие электричества негативно отразилось на работе метро, электропоездов и систем регулировки уличного движения.

На работу международных аэропортов отключение электроэнергии в Аргентине существенно не повлияло. Наблюдается лишь сбой в работе некоторых сервисов, прилёты и отправления рейсов осуществляются по расписанию.

Дэниэль Руссо заявил также, что причина сбоя пока остаётся неизвестной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в системе энергоснабжения Аргентины и Уругвая, из-за которого обе страны остались без электричества.

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