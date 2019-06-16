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Один человек погиб, шестеро пострадали в результате ДТП в Пермском крае

Происшествия

Среди пострадавших двое детей

Пермь, 16 июня 2019, 16:08 — REGNUM  Один человек погиб, ещё шестеро госпитализированы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Пермском крае. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в 13:30 (11:30 мск) на 91-м километре автотрассы Кунгур — Соликамск, возле населённого пункта Лысьва. Столкнулись два легковых автомобиля: Chery Amulet и Skoda Fabia. По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

В результате аварии один человек погиб, шестеро получили ранения. Один человек был госпитализирован в Чусовскую городскую больницу. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Пять человек, в том числе двое детей, были госпитализированы в Лысьвинскую больницу. Состояние пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двоих квадроциклистов, врезавшихся на полном ходу в дерево в Подмосковье. Ещё один человек был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье погибли два квадроциклиста

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Дорожно-транспортные происшествия
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