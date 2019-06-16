Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело

Происшествия

Пострадавших нет

Киев, 16 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Украинская национальная полиция возбудила уголовное дело по факту мощного взрыва в центре Киева. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел во дворе многоквартирного жилого дома в Киеве. В результате взрыва были разрушены три гаража, повреждён газопровод, выбиты стекла в окнах рядом расположенных жилых домов и повреждены четыре автомобиля. Никто из людей не пострадал.

К разбору завалов были привлечены 53 спасателя при семи единицах техники. К данному моменту разбор завалов завершен.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Следователи провели осмотр места происшествия. По предварительным данным взрыв мог произойти из-за утечки газа в одном из гаражей.

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Взрывы бытового газа
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