Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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Сбой в энергосистеме оставил Аргентину и Уругвай без электроснабжения

Происшествия

Подробности не сообщаются

Буэнос-Айрес, 16 июня 2019, 15:50 — REGNUM  Жители Аргентины и Уругвая остались без электричества в результате сбоя в системе энергоснабжения. Об этом 16 июня сообщает компания Edesur, аргентинский дистрибьютор электроэнергии, в своём Twitter.

Причина сбоя не сообщается. Компания обещает обновлять информацию. Энергоснабжение в Аргентине отсутствует уже более двух часов.

По данным аргентинских СМИ, перебои в системе подачи электроэнергии наблюдались уже утром 16 июня.

Всего в Аргентине и Уругвае проживает более 48 миллионов человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании почти 70 населённых пунктов на Украине из-за непогоды. Пять областей остались без энергоснабжения из-за грозы со штормовым ветром.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населённых пунктов

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