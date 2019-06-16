Сбой в энергосистеме оставил Аргентину и Уругвай без электроснабжения

Буэнос-Айрес, , 15:50 — REGNUM Жители Аргентины и Уругвая остались без электричества в результате сбоя в системе энергоснабжения. Об этом 16 июня сообщает компания Edesur, аргентинский дистрибьютор электроэнергии, в своём Twitter.

Причина сбоя не сообщается. Компания обещает обновлять информацию. Энергоснабжение в Аргентине отсутствует уже более двух часов.

По данным аргентинских СМИ, перебои в системе подачи электроэнергии наблюдались уже утром 16 июня.

Всего в Аргентине и Уругвае проживает более 48 миллионов человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании почти 70 населённых пунктов на Украине из-за непогоды. Пять областей остались без энергоснабжения из-за грозы со штормовым ветром.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населённых пунктов