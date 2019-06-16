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Женщину и двоих детей в Новой Москве атаковала бездомная кошка

Происшествия

Пострадавшим потребовалась помощь врачей

Москва, 16 июня 2019, 14:36 — REGNUM  Три человека пострадали при нападении на них бездомной кошки в городе Московском в Новой Москве. Об этом 16 июня сообщает 5-tv.

Происшествие случилось возле рынка строительных материалов в первом микрорайоне. Бездомная кошка напала на женщину с двумя детьми, после нанесения людям травм животное скрылось.

В результате нападения животного мальчик четырёх лет и женщина 38 лет были госпитализированы, девочка четырёх лет доставлена в травмпункт.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении медведицы на людей в Саратовской области. По предварительной информации, ивотное принадлежит цирковому дрессировщику.

Читайте ранее в этом сюжете: Два человека пострадали при нападении медведя в Саратовской области

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