Два человека пострадали при нападении медведя в Саратовской области

Саратов, , 13:49 — REGNUM Проверку после нападения медведя на людей проводит полиция в Саратовской области. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Нападение животного на людей произошло на территории гаражного кооператива ГСК «Металлист» в городе Балаково. На гражданина 1951 года рождения, когда он шёл по территории кооператива, накинулся бурый медведь. Хищник повалил мужчину на землю и нанёс ему несколько рваных ран.

Увидев схватку медведя с человеком, к ним подбежал гражданин 1991 года рождения и попытался отогнать животное. Медведь нанёс этому гражданину телесные повреждения и скрылся.

Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что зверь принадлежит бывшему работнику цирка города Пензы, который выступал вместе с медведицей по кличке Майя в качестве дрессировщика до мая 2019 года.

В перерывах между гастролями дрессировщик содержал медведицу в вольере, который оборудовал у себя в гараже.

В настоящее время по факту нападения животного на людей проводится проверка. Возле вольера в гараже, где находится медведица, выставлен пост охраны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении диких медведей в черте города Югорска в Югре. В городе проводятся мероприятия по обследованию территории. Жителей просят по возможности отказаться от прогулок в лесных массивах.

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