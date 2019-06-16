Жительницу Петербурга задержали за анонимный звонок с угрозой взрыва

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM Жительница Санкт-Петербурга была задержана сотрудниками полиции по подозрению в совершении анонимного звонка с угрозой взрыва жилого дома. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о взрывном устройстве, якобы заложенном в жилом девятиэтажном доме на улице Крапинского поступила в ночь с 15 на 16 июня на телефон экстренной службы «112». Была проведена проверка здания, в результате которой никаких опасных устройств обнаружено не было.

Сотрудниками полиции была установлена личность человека, предположительно, совершившего анонимный звонок об угрозе взрыва. Им оказалась 36-летняя местная жительница. Против подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о факте терроризма.

Подозреваемая была отпущена под подписку о невыезде. Мотивы женщины, подозреваемой в правонарушении, остаются неизвестными.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании четырёх станций метро в городе Москве. Проверка станций, проведённая представителями экстренных служб, никаких взрывных устройств не выявила.

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