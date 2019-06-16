Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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МЖД опровергла информацию об отцепившемся от пассажирского поезда вагоне

Происшествия

Отправление поезда было задержано по техническим причинам

Брянск, 16 июня 2019, 13:15 — REGNUM  Данные об отцепившемся на ходу от поезда вагоне опровергли в администрации Московской железной дороги (МЖД). Опровержение 16 июня опубликовано пресс-службой МЖД.

Сообщается, что информация, опубликованная рядом СМИ о вагоне, который отцепился на ходу от пассажирского поезда Москва — Брянск, не соответствует действительности. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны поезда, произошла на станции Брянск-Орловская.

По данным МЖД, неисправность не удалось устранить оперативно и пассажирам подали резервный состав, который отправился в Москву.

При этом всем желающим был произведён возврат стоимости проездных документов либо переоформление их на другие поезда данного направления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов 16 вагонов с рудой в Свердловской области. При происшествии никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области 16 вагонов с рудой сошли с рельсов

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