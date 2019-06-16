МЖД опровергла информацию об отцепившемся от пассажирского поезда вагоне

Брянск, , 13:15 — REGNUM Данные об отцепившемся на ходу от поезда вагоне опровергли в администрации Московской железной дороги (МЖД). Опровержение 16 июня опубликовано пресс-службой МЖД.

Сообщается, что информация, опубликованная рядом СМИ о вагоне, который отцепился на ходу от пассажирского поезда Москва — Брянск, не соответствует действительности. Нештатная работа сцепного устройства, соединяющего вагоны поезда, произошла на станции Брянск-Орловская.

По данным МЖД, неисправность не удалось устранить оперативно и пассажирам подали резервный состав, который отправился в Москву.

При этом всем желающим был произведён возврат стоимости проездных документов либо переоформление их на другие поезда данного направления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов 16 вагонов с рудой в Свердловской области. При происшествии никто не пострадал.

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