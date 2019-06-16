Более 80 детей скончались в Индии от острого энцефалита

Патна, Индия, , 13:14 — REGNUM До 83 возросло число детей, погибших от острого энцефалита на северо-востоке Индии. Об этом 16 июня сообщает газета Times of India.

Вспышка заболевания наблюдается в округе Музаффарпур штата Бихар. В настоящее время в больницах округа на лечении находятся ещё 108 детей. Состояние как минимум 12 из них оценивается врачами как критическое.

Причиной вспышки синдрома острого энцефалита специалисты называют аномальную жару вкупе с влажностью. При этом изначально симптомы заболевания врачи принимали за признаки отравления плодами личи.

Для оценки ситуации в округ Музаффарпур направился министр здравоохранения и социального обеспечения Индии Харш Вардхан. Он проведёт ряд встреч с медиками и с представителями местной администрации округа.

Стоит отметить, что аномальная жара спровоцировала ухудшение состояние здоровья у многих граждан, проживающих в штате Бахар.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 29 человек из-за теплового удара, вызванного аномальной жарой на северо-востоке Индии. По прогнозам метеорологов, аномально жаркая погода в штате Бахар сохранится до 18 июня.

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