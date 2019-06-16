ДНР: украинские военные нарушили режим перемирия 11 раз за сутки

Донецк, , 12:16 — REGNUM Одиннадцать раз за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими боевиками. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрел со стороны войск Украины попали следующие населённые пункты и районы: Доломитное, Спартак, Александровка, г. Донецк (посёлок шахты «Трудовская», посёлок шахты имени Абакумова), Каштановое, Саханка, Набережное, Коминтерново.

При обстрелах территории ДНР военнослужащие Украины, нарушая все достигнутые ранее договорённости о перемирии, применяли следующее вооружение: гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гаубицы калибром 122 мм, стрелковое оружие.

В результате обстрелов были повреждены линии электропередач в населённых пунктах Набережное и Коминтерново. Кроме того, миномётным огнём были повреждены два жилых дома в посёлке Коминтерново.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет.

Всего по территории ДНР украинские боевики выпустили 91 единицу боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ранении двух мирных жителей ДНР из посёлка Александровка при обстрелах, устроенных армией Киева. Пострадавшие, мужчина и женщина, были госпитализированы в городскую больницу №14.

Читайте ранее в этом сюжете: Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ