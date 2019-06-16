Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах

Симферополь, , 11:58 — REGNUM Расследование гибели спортсмена в горах Крыма начато правоохранительными органами. Об этом 16 июня сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов.

По предварительным данным, группа спортсменов из Мурманска прибыла на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта. 15 июня утром спортсмены вышли на утреннюю пробежку, после которой на базу не вернулся один из спортсменов, молодой человек 2001 года рождения.

Поисково-спасательная группа, прибыв на место происшествия, начала поиски как в горно-лесном массиве, так и в акватории Чёрного моря рядом с посёлком. В составе поисково-спасательной группы были спасатели, водолазы, кинологи и волонтеры. Молодой человек был обнаружен утром 16 июня без признаков жизни.

Начато расследование причин и обстоятельств гибели молодого спортсмена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП, произошедшем во время чемпионата России по альпинизму, который проходил в заповеднике «Столбы» в Красноярске. Со скалы во время прохождения трассы сорвался спортсмен. Он был госпитализирован.

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