Молодой человек проник в офис женщины-конгрессмена в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 10:28 — REGNUM Неизвестный мужчина был задержан сотрудниками полиции в офисе члена Палаты представителей Конгресса США Александрии Окасио-Корте в Нью-Йорке. Задержанный незаконно проник в офис с неизвестными целями. Об этом 16 июня сообщает телеканал CBS.

Молодой человек проник в офис, находящийся в районе Квинс в Нью-Йорке в момент, когда кроме охраны там никого не было. Он распылил на полу пену из огнетушителя, а после предпринял попытку спрятаться.

Охрана сообщила о нарушителе в отделение полиции и подъехавшие полицейские задержали молодого человека. Мужчина был направлен в больницу для обследования.

По предварительным данным, молодой человек страдает психическими расстройствами. Цель его поступка остаётся неизвестной. Возможно, нарушителю будет предъявлено обвинение за незаконное проникновение в офис.

Стоит отметить, что 29-летняя Александрия Окасия-Корте стала самой молодой в истории страны женщиной, избранной членом нижней палаты Конгресса США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке незаконного проникновения на территорию Белого дома в США. Неизвестный, который пытался пересечь защитное ограждение здания, был задержан полицией.

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