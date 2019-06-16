Правоохранители КЧР начали проверку факта ножевого ранения местного жителя

Черкесск, , 09:39 — REGNUM Проверку начали правоохранительные органы Карачаево-Черкесии по факту ножевого ранения местного жителя. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Житель города Усть-Джегута Карачаево-Черкесии поступил в больницу с ножевыми ранениями ночью 15 июня в 00:55 мск. 48-летний мужчина находился в тяжёлом состоянии, он был прооперирован.

В настоящее время состояние пострадавшего остаётся тяжёлым, он без сознания. Пообщаться с раненым на предмет выяснения обстоятельств произошедшего пока не представляется возможным.

По сообщениям ряда СМИ, ранены Айдамир Джанкёзов, он является директором территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) по Карачаево-Черкесии. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В настоящее время в регионе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, установления лица либо лиц, совершивших преступление, и задержание причастных к совершению преступления.

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