Воскресенье, 16 Июня 2019 года
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Стали известны подробности мощного взрыва в центре Киева

Происшествия

Пострадавших пока нет

Киев, 16 июня 2019, 02:50 — REGNUM  Взрывом в центре Киева были разрушены три гаража во дворе жилого дома, а также повреждена газовая труба, сообщает 16 июня агентство УНИАН.

По информации Управления по вопросам гражданской защиты, в Шевченковском районе Киева взорвался расположенный во дворе жилого дома гараж. Взрывной волной разрушены еще два рядом стоящих гаража и повредило газовую трубу, в связи с чем в доме частично отключено газоснабжение.

Что именно вызвало столь мощный взрыв по-прежнему неясно.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.

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Взрывы бытового газа
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