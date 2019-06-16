Стали известны подробности мощного взрыва в центре Киева

Киев, , 02:50 — REGNUM Взрывом в центре Киева были разрушены три гаража во дворе жилого дома, а также повреждена газовая труба, сообщает 16 июня агентство УНИАН.

По информации Управления по вопросам гражданской защиты, в Шевченковском районе Киева взорвался расположенный во дворе жилого дома гараж. Взрывной волной разрушены еще два рядом стоящих гаража и повредило газовую трубу, в связи с чем в доме частично отключено газоснабжение.

Что именно вызвало столь мощный взрыв по-прежнему неясно.

В настоящий момент спасатели разбирают завалы. Пострадавших пока не обнаружили.

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