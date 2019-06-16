Воскресенье, 16 Июня 2019 года
02:40:00 МСК

Землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировано к северу от Новой Зеландии

Происшествия

Сейсмологи оценивают вероятную угрозу цунами

Веллингтон, 16 июня 2019, 02:39 — REGNUM  Мощное землетрясение, магнитуда которого достигла 7,4 единицы, зафиксировано в акватории Тихого океана в 100 км севернее Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в районе острова Кермадек. Мощные колебания земной коры зафиксировали около 11:00 по новозеландскому времени (02:00 мск).

В настоящее время ученые оценивают вероятность появления цунами у северных берегов Новой Зеландии. По оценкам базирующегося на Гавайях Тихооокеанского центра предупреждения цунами, угроза существует для островов, находящихся ближе к эпицентру. К побережью Новой Зеландии большая волна может прийти не раньше, чем через два часа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить