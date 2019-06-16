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В жилом доме в Киеве прогремел взрыв

Происшествия

Информации о пострадавших пока не поступало

В жилом доме в Киеве прогремел взрыв
Иллюстрация: Gov.ua
Киев

Киев, 16 июня 2019, 01:47 — REGNUM  В жилом доме в центре столицы Украины прогремел мощный взрыв, сообщает 16 июня агентство УНИАН.

Сообщается, что взрыв зафиксирован в жилом доме по улице Тургеневская. Что именно могло стать причиной происшествия не ясно, но согласно сообщениям очевидцев, в районе взрыва чувствуется сильный запах газа.

В соседних домах взрывной волной выбиты стекла, мощный грохот был слышан на расстоянии 5 км. Согласно информации в соцсетях, облако пыли после взрыва поднялось на высоту около 100 метров.

Сообщается также, что взрывом разворотило бетонные плиты, толщина которых превышала 20 см.

К месту происшествия уже прибыли бригады скорой помощи и Киевской службы спасения.

Информации о пострадавших к настоящему времени не поступало.

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Взрывы бытового газа
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