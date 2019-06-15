Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Бразилии

Манаус, Бразилия, , 23:56 — REGNUM На севере Бразилии совершил аварийную посадку пассажирский самолет ATR 42, направлявшийся в Карауари. Об этом сообщает телеканал Globo со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 15 июня, в международном аэропорту города Манаус.

«Два человека получили (в результате инцидента) незначительные повреждения, — передает вещатель. — … Всего на борту самолета находились 34 пассажирами».

Отмечается, что экипажу воздушного судна при посадке не удалось выпустить шасси, поэтому самолет сел на «брюхо».

В настоящее время выясняются причины происшествия.