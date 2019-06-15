Число погибших в ДТП под Воронежем выросло до восьми человек

Воронеж, , 23:07 — REGNUM Число погибших в автоаварии в Воронежской области. произошедшей вечером 15 июня, выросло до восьми человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По уточненным данным, авария произошла около 20:26 на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск» в Бобровском районе Воронежской области. Водитель Ford Focus не справился с управлением, автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате погибли восемь человек. Десятилетняя девочка получила травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально сообщало о семи погибших и двух пострадавших. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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