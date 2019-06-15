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В Киеве в результате ДТП погибли четыре человека

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 15 июня, на площади Демеевской

В Киеве в результате ДТП погибли четыре человека
Victor Vizu
Скорая помощь. Украина

Киев, 15 июня 2019, 23:04 — REGNUM  В Голосеевском районе Киева столкнулись два транспортных средства — автомобили «Шевроле» и «Шкода». Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

ДТП произошло в субботу, 15 июня, на площади Демеевской. По последним данным, в результате инцидента погибли четыре человека.

«Водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шкода», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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