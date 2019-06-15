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В ДТП под Воронежем погибли семь человек

Происшествия

Ещё двое получили травмы

Воронеж, 15 июня 2019, 22:20 — REGNUM  Семь человек погибли, ещё двое получили ранения в результате автоаварии в Хохольском районе Воронежской области вечером 15 июня, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Авария произошла около 20:26 на 59 км автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter. В результате погибли семь человек. Двое, в том числе десятилетняя девочка, получили травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сотрудники службы спасения принимали участие в деблокировании погибших и пострадавших.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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