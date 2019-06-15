Калужские энергетики восстанавливают электроснабжение, нарушенное непогодой

Калуга, , 21:11 — REGNUM По территории Калужской области, накануне 14 июня прошёл мощный атмосферный фронт, который сопровождался грозой, градом, ливнями, сильным ветром с порывами до 17 м/с. Основной удар непогоды пришелся на город Калугу, пригороды областного центра, а также Медынский, Малоярославецкий, Износковский и Юхновский районы. Об этом 15 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель филиала «Калугаэнерго» Наталья Копоня.

По её словам, часть потребителей была оперативно переведена на резервные схемы. К завершению дня 14 июня энергетики произвели обход и осмотр всех отключенных высоковольтных линий. Была организована работа по устранению нарушений: снятию веток, упавших на провода под порывами ветра, а также восстановительные работы на линиях, поврежденных деревьями, выпавшими из-за границ просек. Также ведется работа по отработке поступающих от потребителей заявок по сети 0,4 кВ.

Для повышения оперативности восстановительных работ принято решение о передислокации сил и средств из районов электрических сетей (РЭС), ситуация с электроснабжением в которых штатная, в районы, оказавшиеся в эпицентре непогоды. Под особый контроль взяты социально-значимые объекты калужского региона, отметила Копоня.

«Между тем, локальные отключения электроэнергии фиксируются в Медынском, Малоярославецком, Износковском районах и пригородах Калуги, — сказала Наталья Копоня. — При поступлении информации о технологических нарушениях на энергообъектах к местам повреждения незамедлительно направляются бригады энергетиков, оснащенные всем необходимым оборудованием и снаряжением и высокопроходимой спецтехникой».

Отмечается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики осуществляют непрерывный мониторинг метеообстановки, под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры. Энергетики находятся на постоянной связи с администрациями районов и подразделениями МЧС.