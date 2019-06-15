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СКР возбудил дело после гибели трех человек в Калужской области

Происшествия

«Проводятся следственные действия»

СКР возбудил дело после гибели трех человек в Калужской области
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Калуга, 15 июня 2019, 20:03 — REGNUM  По факту смерти трех мужчин при производстве работ в помещении ООО «Калужская нива» в Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщила 15 июня корреспонденту ИА REGNUM старший следователь Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Алина Апросина.

По ее словам, по версии следствия, 6 июня 2019 года на территории животноводческого комплекса ООО «Калужская нива», расположенного в деревне Подборки Козельского района, 51-летний старший инженер, 26-летний подсобный рабочий и 39-летний разнорабочий производили ремонт и обслуживание насосной установки по откачке жидкого навоза. Однако работы проводились в нарушение установленных правил эксплуатации электроустановок и электроприборов без оформления наряда-допуска на выполнение работ в замкнутом пространстве, без использования средств индивидуальной защиты. При производстве работ возникла аварийная ситуация, и в связи с нарушением правил охраны труда работники погибли.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, на которых возложены обязанности по соблюдению правил охраны труда, — сказала Алина Апросина. — Назначены экспертизы, в том числе химическая и электротехническая. К расследованию обстоятельств происшествия подключены специалисты Роструда и Ростехнадзора».

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Производственный травматизм и охрана труда
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