Два человека погибли в ДТП с участием полицейского автомобиля в Болгарии

София, , 19:21 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с патрульным автомобилем полиции в Болгарии. Об этом 15 июня сообщил пресс-центр МВД Болгарии.

ДТП произошло около 12:30 мск на автодороге София — Варна. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля потерял управление и допустил выезд на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с патрульным полицейским автомобилем.

В результате аварии пострадали пять человек: водитель легкового автомобиля и его пассажирка, а также трое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле. Позднее водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу, его пассажирка скончалась в медучреждении.

Сотрудники полиции госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Начато расследование причин и обстоятельств ДТП, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП на МКАД. В результате аварии с участием пяти автомобилей пострадал один человек.

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