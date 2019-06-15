Суббота, 15 Июня 2019 года
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Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Калифорнии

Происшествия

Стрелявший скрылся с места происшествия

Лос-Анджелес, США, 15 июня 2019, 18:56 — REGNUM  Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в одном из магазинов в южной части американского штата Калифорния. Об этом 15 июня сообщает агентство «Синьхуа».

По предварительной информации, конфликт со стрельбой произошёл на складе магазина Costco в городе Корона, расположенном в 75 километрах восточнее Лос-Анджелеса.

В результате конфликта, возникшего между участниками инцидента, загорелся склад. Один из участников ссоры произвёл восемь выстрелов по своим оппонентам.

Стрелявшему удалось скрыться с места происшествия. В настоящее время злоумышленник разыскивается. Полиция выясняет все причины и обстоятельства конфликта, приведшего к трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в районе автовокзала «Южный» в Уфе, в результате которой погиб один человек. Подозреваемый в стрельбе по прохожим был задержан.

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