Суббота, 15 Июня 2019 года
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Массовое ДТП произошло на МКАД, пострадал один человек

Происшествия

Столкнулись пять автомобилей

Москва, 15 июня 2019, 17:55 — REGNUM  Один человек пострадал в результате массового ДТП, которое произошло на 24-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГИБДД по Москве.

В результате столкновения были перекрыты три полосы движения из пяти. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. Движение в районе места происшествия затруднено, скорость потока машин составляет от 5 до 15 км/час.

По данным портала «Яндекс. Пробки», длина затора на МКАД в районе ДТП составляет около восьми километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Санкт-Петербурге. В результате наезда экскаватора-погрузчика скончалась женщина. Обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

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Дорожно-транспортные происшествия
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