Суббота, 15 Июня 2019 года
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Представитель Ваганьковского кладбища не подтвердил сообщение о взрыве

Происшествия

Спасатели на сообщение о взрыве не выезжали

Москва, 15 июня 2019, 17:38 — REGNUM  Информацию о взрыве на Ваганьковском кладбище не подтвердилась. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу Москве.

По предварительным данным, источником хлопка на территории Ваганьковского кладбища в Москве стала лопнувшая лампочка. Инцидент произошёл в одном из зданий на территории кладбища.

Информации о пострадавших не поступало. При этом уточняется, что лампочка взорвалась в руках у одного из сотрудников кладбища.

Сотрудники экстренных служб на место происшествия не выезжали.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на территории Ваганьковского кладбища в Москве произошёл взрыв, в результате которого пострадали два человека.

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