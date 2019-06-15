Суббота, 15 Июня 2019 года
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Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

Происшествия

По факту произошедшего проводится проверка

Санкт-Петербург, 15 июня 2019, 17:16 — REGNUM  Женщина погибла в результате наезда на неё экскаватора-погрузчика в Санкт-Петербурге. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла 15 июня около 15:25 в Красногвардейском районе города на Ржевской площади.

По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, наехал на женщину 1993 года рождения. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, в результате которого погиб один человек, пострадали четверо. По предварительной версии водитель одного из автомобилей-участников аварии уснул за рулём.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП в Свердловской области

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Дорожно-транспортные происшествия
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