Суббота, 15 Июня 2019 года
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МЧС Узбекистана начало устранять последствия пыльной бури в Нукусе

Происшествия

Данных о погибших и пострадавших нет

Нукус, Узбекистан, 15 июня 2019, 17:15 — REGNUM  Последствия пыльной бури начали устранять оперативные отряды МЧС Узбекистана на северо-западе страны. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Пыльная буря была зафиксирована в городе Нукусе, столице автономии Каракалпакстан на северо-западе Узбекистана. Буря продолжалась с 18.32 до 18.38 мск, в это время скорость отдельных порывов ветра достигала 23 метров в секунду.

Оперативные отряды МЧС в настоящее время продолжают работу по расчистке улиц от упавшей кровли, деревьев и повреждённых автомобилей. Также спасатели демонтируют части свисающих со зданий конструкций, которые представляют потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан.

О погибших и пострадавших в результате разгула стихии информации не поступало.

Стоит отметить, что подобные кратковременные пыльные бури характерны для климата Каракалпакстана в весенне-летний период. Ветер поднимает частицы соли со дна Аральского моря и, перемешивая их с песком, обрушивает на населённые пункты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в настоящее время для предотвращения пыльных бурь вокруг Аральского моря создаётся «зелёный пояс» из саксаула.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС Узбекистана: соль из Арала, обрушившаяся с бурей, не опасна

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