В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу

Багдад, , 16:52 — REGNUM Неизвестные обстреляли из минометов авиабазу «Белед» в Ираке. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Минобороны Ирака.

Взрывы прогремели в пятницу, 14 июня, в провинции Салахаддин. По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.

«Авиабаза Ирака подверглась минометному обстрелу, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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