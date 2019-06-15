В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу

Багдад, 15 июня 2019, 16:52 — REGNUM Неизвестные обстреляли из минометов авиабазу «Белед» в Ираке. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Минобороны Ирака.
Взрывы прогремели в пятницу, 14 июня, в провинции Салахаддин. По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.
«Авиабаза Ирака подверглась минометному обстрелу, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
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