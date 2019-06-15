Суббота, 15 Июня 2019 года
16:52:19 МСК

В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу

Происшествия

Взрывы прогремели в пятницу, 14 июня, в провинции Салахаддин

Багдад, 15 июня 2019, 16:52 — REGNUM  Неизвестные обстреляли из минометов авиабазу «Белед» в Ираке. Об этом сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Минобороны Ирака.

Взрывы прогремели в пятницу, 14 июня, в провинции Салахаддин. По последним данным, в результате обстрела никто не пострадал.

«Авиабаза Ирака подверглась минометному обстрелу, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Читайте также: В Ираке ликвидировали трех боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить