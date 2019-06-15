Легкомоторный самолет упал в реку в Польше

Варшава, , 16:05 — REGNUM В Польше во время авиационного шоу потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52. Об этом сообщает Polska Times со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 15 июня, в городе Плоцк. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

«Во время выполнения фигуры высшего пилотажа самолет упал в реку Висла, — передает вещатель. — Аквалангисты, которые проводили спасательную операцию, вытащили … тело пилота».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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