Суббота, 15 Июня 2019 года
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Легкомоторный самолет упал в реку в Польше

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 15 июня, в городе Плоцк

Варшава, 15 июня 2019, 16:05 — REGNUM  В Польше во время авиационного шоу потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52. Об этом сообщает Polska Times со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 15 июня, в городе Плоцк. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (пилот).

«Во время выполнения фигуры высшего пилотажа самолет упал в реку Висла, — передает вещатель. — Аквалангисты, которые проводили спасательную операцию, вытащили … тело пилота».

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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Авиапроисшествия
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