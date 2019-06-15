В Кении в результате взрыва погибли восемь сотрудников полиции

Найроби, , 16:07 — REGNUM Как минимум восемь полицейских погибли при взрыве бомбы в Кении на границе с Сомали. Об этом 15 июня сообщает агентство Reuters.

Взрыв прогремел в округе Ваджир. По предварительным данным, автомобиль полиции при патрулировании наткнулся на придорожную мину.

Представитель полиции сообщил, что информация о количестве жертв и пострадавших уточняется. Ранения получили как минимум пять человек, погибли восемь человек.

Ответственность за взрыв на данный момент не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Стоит отметить, что в последнее время на границе с Кенией и Сомали наблюдалась активизация деятельности террористов «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии властями Кении границы с Сомали. Граница была закрыта из соображений безопасности, чтобы пресечь деятельность террористов на территории Кении.

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