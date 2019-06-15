Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM Семерых человек обстреляли неизвестные злоумышленники в Екатеринбурге из пейнтбольных ружей. Об этом 15 июня сообщает городской новостной портал Е1.ru.

Инцидент произошёл ночью 15 июня около 03:00 по местному времени в центре Екатеринбурга возле одного из баров на улице Сакко и Ванцетти.

По предварительной информации, возле бара стояли пятеро посетителей и двое сотрудников. К ним, двигаясь по встречной полосе и грубо нарушая этим правила дорожного движения, подъехал автомобиль ВАЗ-2114. Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.

После обстрела людей нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавшие получили гематомы от выстрелов. Кроме того, краской был испорчен фасад здания и стоявший рядом с баром автомобиль.

Пятеро пострадавших обратились в полицию с заявлением о нападении. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в связи с инцидентом. Полицейские не исключают, что от действий злоумышленников могли пострадать граждане в других районах города.

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