Бангкок, , 14:09 — REGNUM Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация с лихорадкой Денге наблюдается в центральных и северо-восточных районах Таиланда. Власти страны стараются сдерживать распространение инфекции, но борьба с заболеванием усложняется тем, что комары-переносчики лихорадки Денге активно размножаются в благоприятном для них климате в различных ёмкостях с водой, которые в большом количестве имеются при храмах и общинах.

С начала 2019 года лихорадкой Денге заболели около 30 тысяч человек, при этом 40 человек погибли. Это в два раза превысило показатели за последние пять лет. От заболевания не существует вакцины, а лечение осуществляется симптоматическими средствами.

Роспотребнадзор сообщает об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ за гражданами, возвращающимися в страну из Таиланда. К диагностике заболевания подготовлена сеть лабораторий ведомства.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам, выезжающим в Таиланд, соблюдать меры предосторожности в целях профилактики заболевания. В качестве профилактических мер рекомендуется надевать одежду, максимально закрывающую тело от укусов насекомых, использовать различные средства для отпугивания и уничтожения комаров, в помещениях применять противомоскитную сетку.

В случае ухудшения состояния здоровья после возвращения из Таиланда следует немедленно обращаться к врачу, при этом обязательно сообщить о месте путешествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более чем 22 тысячах заболевших лихорадкой Денге в Таиланде. На конец мая 2019 года в стране насчитывалось 28 смертных случаев от данной инфекции.

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