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Двоих туристов из России уже выписали из больницы после ДТП в Анталье

Происшествия

Всего в аварии пострадали 11 человек

Анкара, 15 июня 2019, 13:33 — REGNUM  Двое граждан России, пострадавшие при ДТП в турецкой провинции Анталья были выписаны врачами из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба генконсульства России в Анталье.

По предварительной информации, при столкновении туристического микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Кумлуджа — Анталья пострадали 11 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницы в Кумлуджа и Финике.

Среди госпитализированных были двое граждан РФ 1991 и 1986 годов рождения. Они получили лёгкие травмы.

Власти Турции начали расследование причин и обстоятельств автоаварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в провинции Анталья на юге Турции. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе дети. Среди пострадавших в ДТП были граждане России и Узбекистана.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП произошло на юге Турции, среди пострадавших могут быть граждане РФ

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Дорожно-транспортные происшествия
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