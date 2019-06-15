Двоих туристов из России уже выписали из больницы после ДТП в Анталье

Анкара, , 13:33 — REGNUM Двое граждан России, пострадавшие при ДТП в турецкой провинции Анталья были выписаны врачами из больницы после оказания медицинской помощи. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба генконсульства России в Анталье.

По предварительной информации, при столкновении туристического микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Кумлуджа — Анталья пострадали 11 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницы в Кумлуджа и Финике.

Среди госпитализированных были двое граждан РФ 1991 и 1986 годов рождения. Они получили лёгкие травмы.

Власти Турции начали расследование причин и обстоятельств автоаварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в провинции Анталья на юге Турции. В результате аварии пострадали 11 человек, в том числе дети. Среди пострадавших в ДТП были граждане России и Узбекистана.

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