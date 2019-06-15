Суббота, 15 Июня 2019 года
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Грузовик протаранил автобусную остановку в Ленобласти, есть пострадавшие

Происшествия

На месте происшествия работают спецслужбы

Санкт-Петербург, 15 июня 2019, 14:02 — REGNUM  Как минимум один человек пострадал в результате ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, авария произошла в 09:55 во Всеволожском районе Ленинградской области, недалеко от населённого пункта Сертолово. Грузовой автомобиль столкнулся по касательной с пассажирским автобусом. От удара грузовик выехал на автобусную остановку.

В момент ДТП на остановке находились люди. Сообщается по крайней мере об одном пострадавшем. Подробности произошедшего уточняются.

На месте ДТП работают представители спецслужб. Движение по трассе в районе Сертолово затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области. В результате столкновения фуры и цементовоза пострадал водитель цементовоза. Он был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Екатеринбургом загорелся грузовик после столкновения с цементовозом

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Дорожно-транспортные происшествия
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