ДТП произошло на юге Турции, среди пострадавших могут быть граждане РФ

Анталья, Турция, , 12:50 — REGNUM Как минимум 11 человек пострадали в результате ДТП в турецкой провинции Анталья на юге страны. Об этом 15 июня сообщает газета Millyet.

По предварительной информации, авария произошла на трассе Кумлуджа — Анталья около 09:00 (совпадает с мск). Микроавтобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем.

Всего пострадали, как минимум, 11 человек, в том числе дети. Среди пострадавших есть туристы из России и Узбекистана.

На месте происшествия работают представители экстренных служб и медики. От представителей генконсульства РФ в Анталье никакой информации о произошедшем на данный момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Свердловской области, где цементовоз столкнулся с грузовиком. В результате аварии травмы получил водитель цементовоза, он был госпитализирован.

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