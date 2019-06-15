Суббота, 15 Июня 2019 года
12:47:16 МСК

Авария в шахте на Украине унесла жизнь одного горняка

Происшествия

Работа шахты приостановлена

Киев, 15 июня 2019, 12:47 — REGNUM  Один человек погиб в результате аварии в шахте «Центральная» около города Торецка Донецкой области на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло около 20:56 14 июня (совпадает с мск). По данным ведомства, на шахте произошёл выброс угольно-газовой смеси, спровоцировавший обвал породы на одном из участков.

На этом участке в момент аварии находились два горняка. Одному из них удалось выбраться из шахты самостоятельно. Тело второго горняка нашли спасатели в 03:15 15 июня.

На момент обвала в шахте находились 119 рабочих. Все они были подняты на поверхность, работа шахты приостановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении шахты на севере Чили. Под завалами оказались три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое рабочих оказались под завалами при обрушении шахты в Чили

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Аварии на шахтах
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