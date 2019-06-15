Авария в шахте на Украине унесла жизнь одного горняка

Киев, , 12:47 — REGNUM Один человек погиб в результате аварии в шахте «Центральная» около города Торецка Донецкой области на Украине. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло около 20:56 14 июня (совпадает с мск). По данным ведомства, на шахте произошёл выброс угольно-газовой смеси, спровоцировавший обвал породы на одном из участков.

На этом участке в момент аварии находились два горняка. Одному из них удалось выбраться из шахты самостоятельно. Тело второго горняка нашли спасатели в 03:15 15 июня.

На момент обвала в шахте находились 119 рабочих. Все они были подняты на поверхность, работа шахты приостановлена.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении шахты на севере Чили. Под завалами оказались три человека.

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