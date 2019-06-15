МАК указал на следы от молнии, отказ автопилота SSJ и разрушение шасси

Москва, , 12:26 — REGNUM На официальном сайте Международного авиационного комитета (МАК) опубликован предварительный отчет по результатам расследования катастрофы «Суперджета» в Шереметьеве 5 мая.

По данным документа, опубликованного «после корректорской выверки и перевода» на официальные языки ИКАО (Международной организации гражданской авиации), пилотам пришлось пилотировать самолёт в ручном режиме, так как большинство систем воздушного судна отказало после попадания молнии.

При осмотре фюзеляжа, включая носовую часть, оценке состояния антенн, датчиков угла атаки, сигнализатора обледенения и датчиков температуры были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, говорится в отчете.

Как пишет «Собеседник», специалистами МАК не указывается, что происходило с самолетом после отказа автопилота. Пилоты перешли в режим ручного управления и в течение большей части полёта не видели сложностей в управлении воздушным судном. И только на подлёте к аэропорту и при выходе на глиссаду пилот жаловался на управление и реакции самолета на команды.

Пилоты соблюдали инструкции и оперативно реагировали на изменяющуюся обстановку. Командир воздушного судна просил предоставить возможность ухода в зону ожидания, но из-за сбоя в работе систем связи не получил на это разрешения со стороны диспетчера.

После второго касания полосы пилоты пытались уйти на второй круг, однако из-за многочисленных сбоев в системе не смогли этого сделать и были вынуждены продолжить посадку самолёта.

Стойки шасси уже имели значительные повреждения после первого касания, а после второго начали стремительно разрушаться, притом что пилоты действовали по инструкции и сажали самолёт по схеме, при которой допустимо осуществлять посадку с перегрузкой. «Характер следов на ВПП при третьем касании показывает, что основные стойки шасси к этому моменту уже были частично разрушены. Произошел подлом основных опор шасси, дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром», — следует из отчета МАК.

В интервью «Ъ» действующий пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов признался, что доклад МАК оставляет много вопросов к самолету: «После того, как ударила молния, повылетало все что может повылетать. Совершить мягкую посадку при таком отказе достаточно сложно. Проанализировав заключение МАК, мы видим, что экипаж очень логично действовал: после первого касания они включили реверс, то есть торможение двигателями, но после отделения самолета от полосы, так как обжатие стоек шасси нет, реверс не полностью открылся, и, когда они попытались уйти на второй круг уже после второго касания, у них не хватило тяги двигателя. Что касается пожарной системы, она не предусматривает тушение всего самолета — есть конкретно багажное отделение, двигатель. Пожар охватил всю заднюю часть самолета — это результат того, что вытекло топливо. При грубой посадке не подразумевается, что так должно происходить. У нас в авиации было много разных случаев, и Boeing 777 падал чуть ли не плашмя, но топливо не вытекало. Но при таком жестком приземлении, конечно, стойки шасси могут не выдержать и подломиться».

«Ъ» отметил, что в основополагающем документе «Нормы летной годности самолетов транспортной категории», требованиям которого должны соответствовать все самолеты, говорится, что при поражении молнией и статическим электричеством не должно отключиться автоматическое управление самолета. В тех же «Нормах», отметил он, говорится, что системы шасси должны быть спроектированы так, чтобы в случае их разрушения из-за превышения расчетных нагрузок на взлете и посадке характер разрушений был таким, чтобы не возникала утечка из любой части топливной системы «в количестве достаточном для появления опасности пожара».

Другими словами, шасси должно быть спроектировано таким образом, чтобы, даже сломавшись, не могло привести к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению.

«У нас садились самолеты, когда шасси забыли выпустить, но при этом он не вспыхивал и не загорался. Здесь вопросы к конструкторам и к сертификации», — говорит летчик Андрей Литвинов.

МАК подчеркивает, что 104-страничный документ является предварительным, окончательный отчет будет опубликован позже.