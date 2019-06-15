Суббота, 15 Июня 2019 года
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Рассерженый слон затоптал пожилого фермера в Ботсване

Происшествия

Животное случайно забрело на участок погибшего мужчины

Габороне, 15 июня 2019, 12:45 — REGNUM  Фермер погиб в результате нападения слона на северо-востоке Ботсваны. Об этом 15 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщил агентству сотрудник полицейского участка Дукви Азхани Мококомани (Azhani Mokokomani), трагическое происшествие произошло на скотоводческой ферме рядом с деревней Дукви, которая находится в 530 километрах на северо-восток от столицы Ботсваны города Габороне.

По предварительной информации, слон случайно забрёл на территорию фермы. Пожилой фермер 67-ми лет открыл стрельбу по животному, чем разозлил его и спровоцировал нападение. Разъярённый слон затоптал человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало об учащении случаев нападения слонов на людей в Ботсване. По этой причине власти страны были вынуждены отменить запрет охоты на слонов, который действовал в Ботсване в течение пяти лет.

Стоит отметить, что ранее в Ботсване за браконьерство виновные приговаривались к смертной казни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ботсване отменили запрет охоты на слонов

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Нападения животных
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