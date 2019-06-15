Самолёт Airbus A-319 задел ВПП при аварийной посадке в аэропорту Краснодара

Краснодар, , 11:24 — REGNUM Проверку после жёсткой посадки самолёта в аэропорту Краснодара проводят сотрудники Южного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ведомства.

Самолёт Airbus A-319, совершавший рейс из Москвы в Краснодар, задел хвостовой частью при посадке взлётно-посадочную полосу аэропорта «Пашковский».

На борту самолёта находились 171 человек. При жёсткой посадке никто не пострадал.

Следователями начали работу по выяснению всех причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проверке, начатой СК РФ в городском округе Солнечногорск в Подмосковье по факту жёсткой посадки легкомоторного самолёта, при которой пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье