Суббота, 15 Июня 2019 года
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Посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за загоревшегося станка

Происшествия

Пострадавших не было

Екатеринбург, 15 июня 2019, 05:56 — REGNUM  Посетителей торгового центра «Карнавал» в Екатеринбуге эвакуировали из-за пожара, сообщает пресс-служба управления МЧС РФ Свердловской области.

Сообщается, что в торговом центре загорелся токарный станок в павильоне сервисной мастерской. В качестве меры безопасности из здания было эвакуировано около 1,5 тысяч человек. Пожар удалось потушить еще до прибытия спасателей. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в городе Щекино Тульской области произошел пожар в торговом центре на улице Энергетиков. В здании ТЦ загорелась кровля по всей площади здания. Через несколько часов пожарным удалось ликвидировать возгорание, пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области загорелся торговый центр

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Пожары в учреждениях торговли
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