Суббота, 15 Июня 2019 года
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Два человека погибли от обрушившейся стены в Колумбии

Происшествия

Еще четверо были госпитализированы

Два человека погибли от обрушившейся стены в Колумбии
Joe Ross
Скорая помощь. Колумбия

Богота, 15 июня 2019, 03:37 — REGNUM  Два человека погибли в результате обрушения стены жилого дома в столице Колумбии Боготе, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что в доме велись ремонтные работы, однако в ходе работ внешняя стена рухнула на улицу. В результате происшествия двое прохожих погибли, еще четверо получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работают спасатели и медики из скорой помощи. Улица, где обрушилась стена, в настоящее время перекрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в одной из деревень китайской провинции Хубэй обрушилось старое здание. В результате происшествия погибли пять человек, еще один получил травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек стали жертвами обрушения здания в центральной части Китая

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Обрушения зданий
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