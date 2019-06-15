Два человека погибли от обрушившейся стены в Колумбии

Богота, , 03:37 — REGNUM Два человека погибли в результате обрушения стены жилого дома в столице Колумбии Боготе, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что в доме велись ремонтные работы, однако в ходе работ внешняя стена рухнула на улицу. В результате происшествия двое прохожих погибли, еще четверо получили ранения разной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работают спасатели и медики из скорой помощи. Улица, где обрушилась стена, в настоящее время перекрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в одной из деревень китайской провинции Хубэй обрушилось старое здание. В результате происшествия погибли пять человек, еще один получил травмы.

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