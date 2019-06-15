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Злоумышленники ранили работников магазина на западе Москвы

Происшествия

Они пытались украсть продукты, однако были замечены сотрудниками магазина

Злоумышленники ранили работников магазина на западе Москвы
Алексей Рожнов © ИА Красная Весна
Полиция Москвы

Москва, 15 июня 2019, 03:06 — REGNUM  При попытке ограбления магазина в московском районе Очаково-Матвеевское злоумышленники ранили двух работников учреждения торговли, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичное управление МВД России.

Сообщается, что инцидент произошел в районе 21:15 в доме № 25 по улице Озерной, где располагался продуктовый магазин. Двое мужчин пытались украсть продукты, однако были замечены работниками магазина, которые попытались воспрепятствовать краже.

В ходе конфликта злоумышленники нанесли сотрудникам магазина ножевые ранения, после чего скрылись с места преступления. В настоящее время их разыскивает полиция. Пострадавшим помощь оказали медработники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая мужчина попытался ограбить магазин в столице Италии Риме при помощи леденца на палочке. Он попытался украсть деньги из кассы, а когда был обнаружен работницей магазина, начал угрожать ей леденцом на палочке, к которому была прикреплена игла. Позднее его задержала полиция.

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