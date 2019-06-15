В Берлине обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

Берлин, , 02:49 — REGNUM В центре немецкого Берлина, недалеко от площади Александерплац, была обнаружена американская 100-килограммовая авиабомба, сообщает пресс-служба берлинской полиции на своей странице в Twitter.

Сообщается, что бомбу обнаружили в ходе строительных работ в районе площади Александерплац. Полиция приняла решение обезвредить боеприпас на месте и оцепила место происшествия.

«Технические проблемы будут решены уже скоро. Наши специалисты уже отделили взрыватель от бомбы и подготовили ее к подрыву», — говорится в сообщении.

Позднее специалистам удалось обезвредить бомбу. В настоящее время полиция снимает оцепление с близлежащих кварталов. Также местным жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в немецком городе Галле была приостановлена работа вокзала из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Спустя несколько часов боеприпас был обезврежен, работа вокзала была восстановлена.

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