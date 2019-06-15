Суббота, 15 Июня 2019 года
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Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт

Происшествия

Из-за технической неисправности на борту

Алжир, 15 июня 2019, 02:42 — REGNUM  Самолет, вылетевший из Москвы в Алжир, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает «Ан-Нхар».

Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что к тому времени самолет уже провел в воздухе два часа. Подробности и причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня пассажирский самолет, летевший из Риги в Одессу, совершил аварийную посадку в рижском аэропорту. Очевидцы отмечали, что в момент взлета воздушного судна был слышен хлопок и видна вспышка в двигателе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Риге совершил аварийную посадку самолет рейса Рига — Одесса

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Авиапроисшествия
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