Самолет рейса «Москва — Алжир» вынужденно вернулся в аэропорт

Алжир, , 02:42 — REGNUM Самолет, вылетевший из Москвы в Алжир, был вынужден вернуться в аэропорт вылета, сообщает «Ан-Нхар».

Сообщается, что командир воздушного судна в ходе полета обнаружил у самолета техническую неисправность и принял решение вернуться в аэропорт вылета. Отмечается, что к тому времени самолет уже провел в воздухе два часа. Подробности и причины происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня пассажирский самолет, летевший из Риги в Одессу, совершил аварийную посадку в рижском аэропорту. Очевидцы отмечали, что в момент взлета воздушного судна был слышен хлопок и видна вспышка в двигателе.

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