Автомобиль с туристами упал в ущелье в Грузии

Тбилиси, , 02:27 — REGNUM Автомобиль с туристами вылетел с дороги и упал в ущелье в районе Тушети в Грузии, передает грузинский «Первый канал».

Сообщается, что ДТП произошло на 18-м километре автодороги Пшавели — Омало. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина упала в ущелье. В результате аварии погиб один человек, еще один получил ранения. Отмечается, что погибший был гражданином Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Москве автомобиль упал в Москву-реку с Новодевичьей набережной. Спасателям удалось вытащить из воды водителя автомобиля. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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