Пятница, 14 Июня 2019 года
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В Москве на Новодевичьей набережной рухнула в реку автомашина

Происшествия

Причины и подробности выясняются

Москва, 14 июня 2019, 23:59 — REGNUM  Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки человека, упавшего туда с Новодевичьей набережной вместе с автомобилем, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По данным агентства, сообщение о происшествии поступило в 22:48 мск.

Спасённый человек передан медикам скорой помощи.

О других пострадавших пока не сообщалось. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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