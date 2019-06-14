В Москве на Новодевичьей набережной рухнула в реку автомашина

Москва, , 23:59 — REGNUM Сотрудники МЧС спасли из Москвы-реки человека, упавшего туда с Новодевичьей набережной вместе с автомобилем, сообщает 14 июня РИА Новости со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

По данным агентства, сообщение о происшествии поступило в 22:48 мск.

Спасённый человек передан медикам скорой помощи.

О других пострадавших пока не сообщалось. Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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